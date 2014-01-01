Submitted by Tania on ср, 07/30/2014 - 22:48

Настала жаркая пора свадеб. На улице греет солнышко, вокруг все купается в зелени и в роскошном ковре цветок. Именно такая погода способствует организации красивейшей свадьбы и создании новой счастливой ячейки общества. С каждым город традиционные свадьбы все более отходят на второй план, освобождая место смелым неординарным решениям и удивительным фантазиям молодоженов и их гостей. Наибольшую популярность набирают тематические свадьбы, выполненные в одном стиле. И все мероприятие, место проведения банкета, фотосессия молодых, вплоть до украшения машин и до самых мелочей продумывается и подгоняется под один общий замысел и запланированный сюжет. В летнюю пору зачастую жених и невеста выбирают оформление свадьбы в морском стиле. Это пусть и уже довольно избитая тема, но всегда свежо и гармонично выглядит при правильной организации. Лето и море для многих уже стали неразрывными понятия. И окунуться в атмосферу морского отдыха и праздника на песчаном лазурном берегу захочется каждому из присутствующих. Главное, заранее все продумать, распланировать, лаконично вписать все необходимые церемонии в стиль морского путешествия. Учесть, конечно же, придется много.

Если свадьба в морском стиле ваша заветная мечта, а вы даже не представляете, как сделать так, чтоб все выглядело на высоте, а не просто безвкусное сборище морских атрибутов, то можно обратиться к квалифицированным специалистам. Различные агентства по организации свадеб и других торжеств смогут составить идеальный план вашего уникального праздничного дня, учесть всевозможные нюансы и все пройдет как нельзя лучше. Но и стоят такие услуги в основном не так уж и дешево, соответственно придется немного раскошелиться на реализацию своей задумки. Если же свадебный бюджет такие излишки не предусматривает, а вы все равно полны идей, желаний и энтузиазма стать хотя бы на один день влюбленными дельфином и русалкой, то не спешите расстраиваться и опускать руки. В такой ситуации на помощь вам придет оформление свадьбы своими руками. Это не настолько сложно и неправдоподобно, как может показаться на первый взгляд. Все вполне реализуемо, если включить фантазию и запастись безграничным терпением.

Для начала выбираете место проведения торжества. Не обязательно это должно быть именно на берегу моря, но предпочтительно. Можно рассмотреть варианты ресторанов или кафе, декорированным в морском стиле или те, которые вполне можно без сильных трудозатрат превратить в корабль, яхту или морской причал со всеми необходимыми атрибутами. Это может быть штурвал около столика молодоженов, якорь у входа, символизирующий создание прочного фундамента счастливой семьи. План рассадки гостей может выглядеть как карта сокровищ, интерьер украшен морскими ракушками, разноцветными камушками или белым жемчугом, цветы могут присутствовать в белоснежном или голубом оттенках, стены можно задрапировать морской сеткой с рыбками, звездами. Так идеально дополнит единый стиль и специальный дресс-код для гостей: подружки невесты могут присутствовать в нежно-голубых и сине-зеленых платьях, с украшениями в виде морских камушком, звездочками или ракушками, также, например, браслеты на руку могут быть выполнены из насыщенных синих и белых цветов. Такие же детали могут пересекаться в свадебном наряде невесты и букете из морских предметов. Друзья жениха свои наряды, безусловно, дополняют морскими отливами: белая рубашка и голубые галстуки или майки-тельняшки.

На фотосессии максимально следует использовать морские атрибуты и как можно больше ярких аксессуаров: штурвал корабля, якорь, алые паруса, спасательный круг, капитанскую фуражку, бескозырку морячка, бинокль, компас и так далее. Можно обыграть и любые пляжные принадлежности: красивый зонтик, солнечные очки, пляжные полосатые купальники или маечки в насыщенную синюю полоску. Главное передать на фотографии саму оригинальную задумку. И, конечно же, не забыть про светлые эмоции и нежные чувства виновников торжества.

Здорово будут смотреться и стилистически задекорированные мелочи. Приглашения на свадьбу изготовить в виде морских ракушек или как послание в красивой бутылке с морскими камушками на листке папируса. С обратной стороны можно поместить фрагмент карты с указанием места проведения бракосочетания ил торжественного банкета в стиле пиратского пути за сокровищами. В роли книги для пожеланий великолепно будет смотреться настоящий бортовой журнал, где приглашенные гости смогут оставить свои душевные пожелания и слова напутствия на дальнейший счастливый семейный курс. Бонбоньерки для гостей отлично будут смотреться в виде открывающихся ракушек или сундучков с различными конфетами или сладкими морскими камушками. Для остроты ощущений и при большом желании в банкетном зале можно установить аквариум с экзотическими рыбками или просто плакаты с изображением рыбок, морских черепашек и других жителей морского пространства. Столы и стулья в основном покрывают белой тканью и обвязывают голубыми ленточками с яркими бантиками или же с красивым морским узлом. На столах при сервировке укладываются морские камушки, а скатерти можно использовать бежевых тонов под имитацию пляжного песочка.

Развлечения также должны соответствовать сюжету. Например, появляются пираты, которые должны украсть невесту, а потом запросить за нее несметные сокровища у жениха. А друзья жениха как отважные моряки должны будут спасти прекрасную русалку из рук кровожадных разбойников. Вместо традиционного выпуска белых голубей в небо, можно загадать заветное желание и отпустить маленькую золотую рыбку в море.

В банкетное меню предусматриваются морепродукты в различных их вариациях. На бутылки с алкогольными и прохладительными напитками можно наклеить специальные этикетки с морскими названиями или прикольными известными фразами на морскую тему.

Все свои фантазии и смелые озорные идеи можно и даже нужно реализовать в этот торжественный и очень важных для молодых свадебный день.

Оформление свадьбы в выдержанном стиле и проведение торжества по четко заданному сюжету обязательно оправдает все возможные и немыслимые ожидания. Ведь всегда и всем вне зависимости от возраста, положения в обществе или финансовых возможностей приятно будет окунуться в атмосферу настоящего праздника, остросюжетного фильма или милой романтической сказки и запомнить этот потрясающий день на всю оставшуюся жизнь.