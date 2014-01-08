Submitted by Tania on пт, 08/01/2014 - 23:00

Психология – весьма сложная и неоднозначная наука, изучающая невидимые для взора процессы, стремящаяся объяснить поведение людей. Психология по природе своей оперирует весьма неоднозначными и индивидуальными терминами, которые в теории кажутся понятными и доступными. Но на практике происходит иначе. Психология отношений и вовсе личная сфера каждого человека со своими особенностями и нюансами. Соблюдение канонов психологии отношений требует от каждой стороны огромного труда, множество усилий и непоколебимой веры. Какому пути следовать, и какие сценарии поведения выбирать – личное дело и очень индивидуальное. Но разобраться в психологии отношений все же стоит. Ведь чем больше примеров чужих ошибок вы разберете в теории, тем меньше аналогичных ситуаций допустите на практике в своей жизни.

На первый взгляд парень и девушка совершенно противоположны друг другу. У каждого из них свои взгляды на жизнь, ценности, приоритеты, мышление, понятия, логика и, соответственно, разные поведенческие механизмы. Но разве не схожесть именно этих понятий, нас притягивает друг к другу. Зачастую, мы ищем себе в друзья и спутники жизни человека с похожими жизненными позициями, психологическими устоями тянемся к людям с одинаковыми интересами, стремлениями и характерами. Мы должны стремиться искать в нашем внешнем отличии положительные моменты, наслаждаться ими и беречь всеми силами. Ведь даже отрицательные качества при правильном балансировании могут давать положительные результаты. А в человеческих отношениях вообще все относительно. Главное, понимать чего именно ты желаешь достичь и идти к этому несмотря ни на что.

Психология отношений между парнем и девушкой при желании длительного их сохранения должна опираться на три основных «кита»: взаимопонимание, полное доверие, умение находить компромиссы. Взаимопонимание в отношениях создает фундамент прочности. Если вы чего-то не разделяете, не принимаете и не одобряете в поведении противоположного пола, то иногда стоит просто понять его точку зрения и принять ее таковой, какая она есть. Не пытаться навязывать свое видения происходящего, свой образ мышления, а постараться разобраться и найти нечто среднее, удовлетворяющее обе стороны. Полное и всецелое доверие в отношениях между парнем и девушкой – это уже проложенный путь в светлое счастливое будущее. Ведь чувствуя доверие и поддержку со стороны партнера, можно многое добиться, достичь невероятных высот. А также избежать очень многих ошибок, ссор, скандалов, которые не раз приводили к полному краху даже прочно связанных судеб. Если хоть раз посеять зерно недоверия своей ложью, скрытностью и другими действиями, то оно начнет прорастать с бешеной скоростью, уничтожая на своем пути и здравый смысл, и сильные чувства и простую логику. Например, ревность – это чувство недоверия к своей половинке. Испытывая ревность, вы будете искать подвох во всех словах, поступках, что начнет провоцировать непонимание, ссоры, взаимные упреки и в конечном итоге полный разрыв отношений. Не допускайте даже маленькой мысли о ревности и других проявлениях недоверия. Ведь недаром говорят, что мыслям свойственно материализоваться. Компромисс - тоже весьма простое, по сути, слово, которое подразумевает под собой сложнейшие человеческие усилия. Но чтобы достичь компромисса на практике придется многих поступиться, отказаться от привычного и обыденного. Так сказать «наступить себе на горло», опустить обиды и немного сбавить гордость и упорство.

Будьте очень внимательными друг к другу, благодарны даже самому маленькому вниманию, проявлению заботы, комплементу. Не забывайте благодарить своего любимого (любимую) за минуты, проведенные вместе, за приятные мелочи (будь то дорогие подарки или маленькие милые безделушки). Как можно больше показывайте и говорите о своих чувствах. Как мужчины, так и женщины любят, когда их хвалят, превозносят, оценивают их поступки и достижения. Если же случаются разногласия или даже ссоры, то учитесь держать себя в руках, сдерживать отрицательные эмоции, старайтесь слушать и слышать вашего оппонента. Без ссор и стычек интересов тоже никак не обойтись, ведь в споре, так или иначе, рождается истина. Но только в обоюдной конструктивной ссоре, а не эмоциональном монологе на повышенных тонах. В таких случаях, нужно своевременно остановиться, прервать беседу, разойтись «по углам», перевезти дух, собраться с мыслями. Прежде чем продолжить, разберитесь, чего вы ждете от решения данного вопроса, сформулируйте свою четкую позицию и доводы к ней, тогда только вы сможете по-настоящему справиться с ситуацией без лишних разрушительных последствий.

Все эти рекомендации и напутствия относятся как к парням, так и к девушкам. Не основных различий в позициях любящих людей. И та и другая сторона стремиться сохранить счастливые продолжительные отношения. Только поистине умные, мудрые и любящие сердца способны найти в себе силы вовремя остановиться, от всей души извиниться и искренне простить. Главное, об этом не забывать!