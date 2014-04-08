Submitted by Tania on пн, 08/04/2014 - 15:37

Отиты у детей могут проявляться с самого раннего возраста. Это самое распространенное заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе или слуховой трубе, сопровождающееся постоянной болью, высокой температурой. Если родители подозревают отит у ребенка, симптомы проявляются приоритетно в ночное или вечернее время, то следует на ранней стадии правильно диагностировать болезнь. Если дотронуться или слегка надавить на козелок или ушную раковину, то возникают неприятные болезненные ощущения, снижается уровень слуха, ощущается заложенность в ухе, что может привезти к постепенной глухоте. Причины возникновения отитов могут быть различные. Зачастую воспалительный процесс может образоваться на фоне респираторных инфекций, из-за чего возникает сильный насморк, заложенность уха, тяжелое дыхание. Осложняют протекание отитов и более серьезные заболевания: аденоидное разрастание, увеличение миндалин, инфекционный мононуклеоз, дифтерия, ОРВИ, грипп, корь, скарлатина.

Отит может быть вызван заболеваниями при нарушении носового дыхания, особенно в холодное время года или при наличии постоянных сквозняков. Еще одной распространенной причиной развития отитов у детей может служить неправильная гигиена полости уха, несоблюдения норм чистки ушей или глубокое проникновение в ухо ватными палочками, что может привести к механическим повреждениям уха или слуховой трубы и как следствие попадания инфекции и развитие воспалительного процесса.

В медицинской практике принято выделять наружный и средний отиты. Средние отиты же в свою очередь делятся на гнойные и катаральные. Наружный отит зачастую возникает на фоне механических повреждений наружного уха или наружной его части, которые сопровождаются воспалительным процессом, оттеком тканей, сукровичными выделениями. Если сразу диагностировать наружный отит, то к серьезным последствиям это, как правило, не приводит. Для лечения наружного отита достаточно применения местных противовоспалительных мероприятий, после чего отит проходит самостоятельно и в короткие сроки. Куда более серьезным заболеванием является острый средний отит или иначе острое воспаление среднего уха. Если на ранней стадии не диагностировать данное заболевание, заниматься самолечением и вовремя не обратиться к профессиональным врачам, то острый средний отит может приобрести хронический характер. Если врачи поставили диагноз отит у ребенка, лечение антибиотиками будет просто необходимо. Дозировку и режим приема обязательно должен устанавливать квалифицированный оториноларинголог. Катаральная форма острого среднего отита за непродолжительный период времени перерастает у детей в гнойный средний отит. При таком характере течения заболевания начинается образование гноя в полости уха, который надавливает на стенки и провоцирует острую боль. Когда количество гноя уже весьма велико, то перепонка прорывается, и гной начинает выходить наружу. В период данного гноетечения, когда полость уха очищается от гноя, воспалительного процесса и других микробов, ребенок чувствует сильное ухудшение в состоянии здоровья. Такая тяжелая форма отита требует постоянного лечения под контролем врача.

Безусловно, для облегчения болезненных ощущений особенно в ночное время, когда нет возможности сразу обратиться к врачу, то можно принять первые мероприятия по лечению отита. Сразу можно закапать ушко малыша обезболивающими каплями, это должны быть специальные капли для ушек, больше никаких спиртовых растворов, камфорного масла или борного спирта использовать ни в коем случае нельзя. Затем необходимо надеть ребенку на голову теплую шапочку для того, чтобы согреть ушки от чего болевые ощущения будут снижаться. Обязательно следует следить за полноценным носовым дыханием ребенка, промывать носик, освободить дыхательные пути от корочек и выделений. Это позволит ребенку легче дышать, от чего снизиться давление на слуховую трубу, начнет пропадать отек, восстановиться необходимая вентиляция среднего уха. Все это очень благоприятно скажется на лечении и полном устранении отита у ребенка. Но зачастую при острых отитах в более тяжелых формах потребуется и медикаментозное лечение с применением ряда антибиотиков, сиропов, таблеток, а иногда и инъекций для устранения инфекционного воспалительного процесса. Курс применения того или иного лекарства определяется строго врачом и только под его полным регулярным контролем. Наряду с этим необходимо применение носовых капель для облегчения дыхания. При гнойном характере заболевания нужно тщательно следить за гигиеной полости уха, очищать от гноя и промывать при помощи специальных антисептиков и антибиотиков ушка ребенка. Оториноларинголог может также прописать и эффективные физиопроцедуры, которые помогут быстро справиться с заболеванием. В таком случае лечение проводится с использованием сухого тепла на зону уха, ультрафиолетового излучения, грязелечения или лазеролечения.

Отиты в детском возрасте весьма распространенное явление и встречаются хоть раз почти у каждого второго малыша. Однако, если не придать должного значения данному заболеванию, вовремя его не диагностировать и не обратиться к квалифицированным врачам за полноценным комплексным лечением, то это может привезти к серьезным последствиям и опасным осложнениям. Если не долечить отит до конца, у малыша слабая иммунная система, постоянные инфекционные заболевания дыхательных путей, аденоидное разрастание, то могут возникнуть и рецидивирующие отиты, которые с каждым последующим разом будут протекать все тяжелее и продолжительнее. Если же заниматься самолечением или и вовсе не проводить должного лечения, то отит перерастет в отоантрит, что представляет собой воспалительный процесс заушной области и воздухоносных полостей черепа у ребенка. Бывали случаи и других куда более серьезных осложнений:

острый отит переходит в хроническую стадию и будет давать о себе знать при малейшей последующей простуде или даже переохлаждении;

острый и хронический отит приводит к резкому снижению функций слуха, а в при остром отите воспалительный процесс может поразить и другие области вестибулярного аппарата;

при неправильном лечении может сформироваться порез лицевого нерва, что приведет к развитию асимметрии лица;

гнойный отит – самый опасный, при прорыве перепонки гной по слуховым трубам попадает прямо в полость черепа, что может сопровождаться менингитами, воспалительными процессами мозговых оболочек, что при осложнениях на тяжелых стадиях и вовсе приведут к инвалидности.

Не стоит сразу думать о плохом. Отиты вполне успешно лечатся на современном этапе медицинской практике. Главное, быть более внимательными к своему малышу, чтобы вовремя распознать и вылечить заболевание еще на ранних стадиях.