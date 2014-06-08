Submitted by Tania on ср, 08/06/2014 - 07:49

Организм человека- слаженная система, в которой каждый орган выполняет определенную функцию день за днем. Для того, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность, необходимо употреблять пищу растительного или животного происхождения. Наш организм должен тщательно ее переработать, оставив внутри себя только полезные элементы, а шлаки и токсины вывести наружу. Однако, к сожалению, не всегда происходит именно так: иногда пищеварительная система дает сбой. Тогда все большее количество вредных веществ оказывается «закрытыми» внутри нас и, как результат, наступают самые разнообразные болезни или ожирение. Выход из этой ситуации есть- провести детоксикацию.

Что такое детоксикация?

Детоксикация - своеобразная «чистка» организма, основанная на определенных оздоравливающих методиках. Их цель- заставить выделительную систему активно работать и выводить токсины и шлаки. Выделительными системами считаются:

кожные поры

почки

кишечник

Провести такую процедуру можно и без помощи врачей, находясь дома.

Как понять, что пришло время провести детоксикацию?

Вам необходимо срочно заняться очищением всего организма, если:

чувствуете постоянную усталость и упадок жизненных сил

наблюдаете необычную реакцию на кофеин

периодически преследует головная боль

неожиданно появилась угревая сыпь

стали выпадать волосы

цвет лица стал желто-коричневым

появились отеки на лице и теле

под глазами «нарисовались» темные круги

не можете переносить запахи средств бытовой химии

Программа детоксикации организма в домашних условиях: пошаговый инструктаж

Что нужно сделать прежде всего? Составить индивидуальную программу избавления от «грязи» в организме, так как не все способы могут быть приемлемыми именно для Вас.

Соблюдаем низкокалорийную диету

Она необходима, чтобы восстановить печень и поджелудочную железу. Диета заключается в отказе от :

мучной выпечки

острого

солений и различных маринованных продуктов

жареного

всевозможных сладостей

жирной пищи



Поим организм водой

При проведении детоксикации рекомендуется принимать внутрь как можно больше жидкостей. Это способствует скорейшему выведению токсически опасных веществ через кожные покровы, а также мочевыводящие пути. Утром натощак обязательно выпиваем стакан лимонного чая или минеральной воды. Хороший вариант - «Ессентуки № 4». Однако, очищение при помощи минеральной воды подойдет не всем. Будьте осторожны при наличии заболеваний пищеварительных органов.

Едим сырые фрукты и овощи

Предпочтения у каждого свои. Специалисты рекомендуют обязательно съедать за день пару фруктов и овощей. К примеру, в яблоках содержится много полезных минералов, но с них нельзя снимать кожуру. При поедании бананов образуется клетчатка, которая выводит ненужные токсины. Сырая морковь просто незаменима для печени, а виноград хорошо справляется с накопившимися шлаками.

Проводим очистительные клизмы

Эту процедуру стоит осуществлять один раз в день на ночь. Можно сделать клизму обычной теплой кипяченой водой, добавив немного сока лимона, а можно сделать на основе настоя из полезных успокаивающих трав. Однако, следует знать, что при язвах и острых воспалениях слизистой толстой кишки данный метод противопоказан.

Рис-спасение от токсинов

Пользоваться данным рецептом нужно на протяжении недели. Взять три столовые ложки неочищенного риса и отварить в небольшой емкости. До того, как употребить его в пищу, следует выпить стакан теплой воды. Далее четыре часа стараться ничего не пить и не есть. Рис- хороший абсорбент, который «вытягивает» из организма все шлаки.

Проводить детоксикацию организма самостоятельно, находясь дома, очень полезно в качестве профилактики, а также предотвращения различных неприятных болезней. Будьте здоровы!