Submitted by Tania on пт, 08/08/2014 - 21:23

Народная мудрость гласит, что сани нужно готовить летом. Лето как раз подходит к концу и было бы неплохо начать готовить сани. Что является самым важным для наших «железных саней» в зимнее время года? Правильно, шины. Именно эта, кажущаяся простой, деталь является гарантией безопасности вас и других участников дорожного движения.

Зимние шины

Со скольжением в зимнее время можно бороться двумя способами: с помощью шипов и с помощью свойств самой шины. Шипы – это маленькие металлические штыри, которые за счет своей твердости «вгрызаются» в поверхность льда и укатанного снега. Зимние шины без шипов (и не предназначенные для них) называют «липучками». Эффект прилипания в них достигается очень мягкой резиной и особой формой протектора, на которую наносятся тонкие канавки – ламели. При прокатывании шины по поверхности ламель как-бы раскрывается и «закусывает» дорожное покрытие.

Производители

Как и в любой другой отрасли, в производстве шин существует мощная конкуренция среди гигантов шинного производства. Абсолютными лидерами являются такие марки как Michelin, Pirelli, Continental, Nokian, Dunlop, Bridgestone. Каждый производитель применяет свои решения, свои рецептуры резины, свои формы ламелей и шипов. Поэтому шины имеют несколько отличные характеристики, определенные преимущества и недостатки. Совершенных шин никому создать пока не удалось. Представляем вам небольшой рейтинг производителей 2014 года.

Тройка лидеров

Nokian

Эта финская марка в данном сезоне является абсолютным лидером со своими моделями Hakkapeliitta 8 (шипованая) и Hakkapeliitta R2 (липучка). Никто так хорошо не разбирается в зиме, как финны, и соответственно зимние шины у них получаются лучшими. Им удается вместить в свои продукты все: низкую шумность, короткий тормозной путь, хорошую управляемость, износостойкость. К недостаткам можно отнести только то, что в модели Hakkapeliitta 8 не очень надежно держатся шипы.

Continental

Признанный немецкий шинный лидер. Эта марка среди покупателей знаменита в первую очередь шинами, но на самом деле она является еще и крупнейшим разработчиком систем активной и пассивной безопасности для немецких автомобилей. А это значит, они знают как сделать езду безопасной и комфортной. Шины Континенталь зимние и летние никогда не покидали первых строчек тестов. Зимой 2013-2014 года лучшими были признаны модели ContiIceContact с вклеенными шипами и ContiVikingContact 5.

Michelin

Один из самых опытных производителей шин в мире. «Обувает все» от велосипедов до гоночных автомобилей (например, автомобиль Bugatti Veyron оснащается только шинами Michelin, изготовляемыми на заказ). Этот производитель всегда входит в пятерку лидеров. В сезон 2013-2014 года лидерами стали зимние шины Мишлен X-ice Xi3 (среди «липучек) и Michelin X-Ice North 3 (среди шипованных).

Заключение.

На шинах лучше не экономить. На первый взгляд они все одинаковые, черные и круглые. На самом деле это не так: шина является весьма точным и технологичным инструментом, качество и характеристики которого не заметны на первый взгляд. При выборе шины не скупитесь: купите дорогие шины известного производителя. Дешевые низкокачественные шины в экстремальной ситуации могут вас сильно подставить. Это касается как зимних, так и летних шин.