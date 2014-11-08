Submitted by Tania on пн, 08/11/2014 - 19:24

Кухня – это особенное место для любой хозяйки. И все здесь должно быть направлено на максимальное удобство в использовании каждый день, безопасным для здоровья и долговечным в эксплуатации. Чтобы можно было готовить изысканные кулинарные шедевры с большим удовольствием и легкостью, проводить время в кругу семьи или близких друзей за круглым столом, заставленным очередными вкусностями из вашей копилки. Важное место на кухне отводиться кухонной плите. Сейчас существует огромное множество всевозможных видов плит различных как по принципу действия, так и по стилю, дизайну, удобству, по современному оснащению разными функциями, заданными программами и, конечно, по стоимости самого оборудования. Кухонные плиты в основном делятся на два вида: электрические и газовые. Электрические же кухонные плиты, в свою очередь, могут быть стеклокерамическими, и просто классическими электрическими плитами.

Самым распространенным в последнее время становится стеклокерамическая плита. И не удивительно, достоинства данного вида плиты весьма впечатляют:



современный ультрамодный дизайн – варочная поверхность плиты полностью гладкая, обладает зеркальной поверхностью, на которой обычно очерчены разной формы круги, представляющие собой места расположения нагревательного элемента, так называемые конфорки;

удобный функциональный интерфейс – различные режимы нагрева пищи, таймеры включения и отключения, режимы отложенного старта, подсветка с указанием температурного режима, функции закипания на максимальной мощности, контроль автоматического переключения на поддержание установленной температуры, а также уменьшения диаметра нагрева конфорки под размер вашей выбранной посуды с целью уменьшения затрат электричества на нагрев и приготовление блюда.

Именно поэтому посуда для стеклокерамической плиты тоже должна обладать рядом необходимых качеств:

дно посуды должно быть обязательно ровным для обеспечения быстрого и равномерного нагрева, а также для плотного соприкосновения с поверхностью варочной плиты;

отдавать предпочтение стоит эмалированной или стальной посуде, так как данные виды металла обладают наибольшей теплопроводностью, что обеспечивает ровное распределение тепла и, соответственно, равномерное приготовление всего блюда;

производители рассматриваемого вида плит не рекомендуют прибегать к стеклокерамической посуде, а также к кухонной посуде, выполненной из меди, алюминия. Использование такой посуды при готовке на стеклокерамических плитах сокращает срок службы самой посуды, из-за высоких температур может происходить деформация, а также сама варочная панель может прийти в негодность или к существенному повреждению, что приведет к дорогостоящему ремонту.



Особое внимание в современных тенденциях притягивают к себе индукционные плиты, которые представляют собой особый тип кухонной электрической плиты. Принцип действия индукционной варочной поверхности заключается в использовании магнитного поля с вихревыми потоками индукционного типа. Такие виды кухонных плит очень энергосберегающие, современны своими разнообразными функциями и комфортны в ежедневном постоянном использовании. Но и посуда для индукционной варочной панели должна соответствовать современным стандартам качества и безопасности, обладать поглощением вырабатываемых потоков магнитного поля, а также должно присутствовать такое свойство, как магнитная восприимчивость. Если сказать более доступным и понятным языком, то посуда должна притягиваться к индукционной плите как к магниту. Обязательно дно используемой посуды должно быть ровным и плоским, чтобы максимально прилегать к поверхности плиты, а также размер дна рекомендован более двенадцати сантиметров в диаметре, чтобы индукционная плита могла и вовсе его распознать и полноценно справиться с поставленной задачей. Материал посуды в принципе может быть различным: сталь, чугун, алюминий или сплав из нержавеющего материала.

Главное, чтоб посуда сама хорошо примагничивалась и обладала свойствами теплопроводности. Многие модели современной универсальной посуды предусматривают особенности использования на разных видах плит. Такая удобная универсальность зачастую достигается путем изобретения многослойного дна. Внутренний слой является антипригарным для комфортного и вкусного приготовления пищи, а нижняя часть покрытия выступает в виде алюминиевой или медной пластины, которая обладает свойствами притягиваться к плите как к магниту и равномерно распределяет тепло для экономического нагрева и максимально быстрого периода готовки кулинарных блюд.

Стоит еще и в процессе эксплуатации беречь свою посуду от преждевременного износа и выхода из строя. Продлить срок службы любой посуды возможно при правильном и внимательном обращении. Стоит устанавливать температурный режим не на максимум, а на более среднюю температуру при готовке ваших изысканных кулинарных блюд, так посуда будет менее подвержена высоким температурам, перегревам и, в конечном счете, деформации материала. Если покрытие посуды внутри антипригарное, то тоже не стоит перегревать данный кухонный предмет или оставлять на длительный период вместе с содержимым, особенно если это жидкость, иначе это приведет к потере антипригарных свойств самой поверхности, также эмаль имеет склонность закрашиваться или впитывать запахи ваших блюд при длительном контакте. При перемешивании в процессе готовки обязательно используйте только деревянные приспособления или специальные, пластиковые лопатки и ложечки, максимально устойчивые к жару, чтобы не поцарапать и не испортить антипригарное покрытие посуды.

Так или иначе, правильно подобрав кухонную посуду для вашего типа плиты, вы продлите период использования самой посуды в быту, особенно при ежедневном приготовлении, и она будет служить вам долгие годы и в отличном состоянии. Также и кухонной плите обеспечен долгий срок службы без каких-либо повреждений и постоянных ремонтов. Так что лучше один раз немного потратиться на приобретение хорошего, качественного нового набора полноценной правильной кухонной посуды на вашу кухню, чем потом постоянно прибегать к незапланированным тратам, ремонтам, восстановлениям или в результате снова к новым приобретениям посуды.