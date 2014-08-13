Submitted by Tania on ср, 08/13/2014 - 21:38

Что такое йога?

Йога… Что это? Слышали о ней все, но вот дать точное определение весьма сложно. Ведь это и наука, и физические упражнения, и мировоззрение, и религия, и мышление, и система знаний, и философия, и многовековая мудрость. Продолжать можно бесконечно. Однако, главное, что стоит знать начинающим, йога - активный и здоровый образ жизни, благодаря которому можно:

во-первых, поддерживать тело в отменной физической форме; во-вторых, избежать возникновения ряда заболеваний; в-третьих, найти путь к внутренней гармонии.

Особенности занятия йогой

Существует два уровня подготовки в комплексной программе занятий йогой: для начинающих и для продвинутых. Такое разделение позволит новичку постепенно втянуться и подготовить не только тело, но и дух для освоения более сложных позиций и упражнений.

Кроме того, нет особых предпосылок или ограничений к тому, чтобы начать занятия йогой. Здесь не важны ни возраст, ни вес, ни уровень гибкости тела или наличие специальной физической подготовки.

Что потребуется для занятий йогой

Для того, чтобы начать занятия йогой, нет необходимости в приобретении никаких специальных приспособлений и оборудования. Все, что потребуется:

красивая и удобная спортивная одежда, которая во время упражнений и растяжек не будет стеснять движения (а красивая - для удовлетворения чувства прекрасного); коврик (подстилка).

А поскольку йога - это своеобразное единение с землей, ее тактильный контакт с кожей, то обувь не нужна.

Йога в домашних условиях – осуществимая реальность!

Одно из несомненных преимуществ йоги - возможность заниматься самостоятельно, в домашних условиях. Здесь есть несколько путей. Как вариант, для начала можно записаться в одну из групп и уделять занятиям хоть по одному часу в неделю, чтобы получить первоначальные общие понятия о сути и принципах йоги, ее основных позициях и положениях. Далее же продолжать занятия самостоятельно.

Но это не обязательная программа. Если не получается выделить время, чтобы регулярно посещать йога-центр, то вникать в основополагающие нюансы йоги придется самостоятельно. Можно приобрести специальную литературу или видеоуроки, где подробно и пошагово объясняются все этапы этого восточного искусства: что такое асаны, с каких поз начинать и чем заканчивать.

Для начала достаточно будет выделить для себя 10-15 минут в день, но спустя какое-то время, особенно после достижения первых эффективных результатов, время найдется само собой.

Комплекс упражнений для новичков

Новичкам стоит ознакомиться с некоторыми терминами и позами (асанами) которые потребуются для занятий.

Намасте - асана для "включения" медитативного состояния, делается в начале и в конце занятий; поза смирения - одно из важнейший правил в йоге: стоя, стопы вместе, ладони сложить вместе у груди возле сердца, голову слегка склонить, сконцентрироваться и сосредоточиться на духовном состоянии, поклониться. Тадасана (поза горы) - одна из первоначальных поз йоги, с которой чаще всего советуют начинать упражнения: стоя, ноги вместе, колени выпрямить, спина прямая, плечи назад, руки свободно висят вдоль тела, ладони обращены к бедрам, голова слегка приподнята; лицо расслабить и на протяжении 2-3 минут сосредоточенно смотреть перед собой. Шавасана (поза трупа) - асана для отдыха и расслабления: лечь на спину, ноги слегка расставить в стороны, а руки положить ладонями вверх. Банда ("тело") - асана для поддержания осанки: стоя, медленно втянуть живот, а потом приподнять таз и замереть в таком положении. Вирасана (поза героя) - одна из традиционных асан для медитации: сидя на полу, колени соединить, стопы развести по бокам бедер, но тело не должно опираться на стопы; руки отвести назад, ладони вверх, соединить концы указательного и большого пальца. Бхадрасана (поза "пользы") - асана для снятия нервного расстройства: прямо сидя на полу, раздвинуть колени и сложить пятки вместе возле промежности, поддерживая их руками; голову опускать до груди и поднимать обратно.

Несколько советов напоследок

Каждая поза делается не спеша, не менее 3-5 минут, но если чувствуется потребность прекратить, то не стоит противиться своим ощущениям. Кроме того, в йоге существует несколько правил:

не гонитесь за немедленными результатами, они будут, но со временем; начинайте с простых поз, чтобы не травмироваться; уделяйте большое внимание внутреннему состоянию духа; не стоит впадать в депрессию, если что-то не получается, альтернатива есть всегда; результат зависит от упорства и настойчивости, но если занятие не удалось провести, то никаких угрызений совести, наверстаете потом!

Йога способна восстановить утраченное физическое и душевное здоровье, укрепить тело, дать заряд энергии и помочь противостоять жизненным стрессам и неурядицам. Но главное - это шанс женщине раскрыться и усовершенствоваться без особых финансовых вложений и не урывая драгоценное время от семьи.