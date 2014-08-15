Submitted by Tania on пт, 08/15/2014 - 22:39

Комфорт и уют в доме с давних времен считается обязанностью женщины. И в принципе она с этим неплохо справляется. Каждой женщине свойствены такие качества как чувство стиля, элегантность, развитое воображение, эмоциональность и так далее. Все это в той или иной мере накладывает отпечаток на окружающую обстановку, особенно на дизайн интерьера, собственное пространство, квартиры, дома, но в нашем современном мире наблюдается такое своеобразие всего, что можно в этом просто потеряться. Если вы решите что-то поменять в своем доме, то ремонт в основном начинают с обоев. Когда вы приедете в специализированный магазин или строительный гипермаркет, то вас ждут огромные стелажи различных видов обоев с многообразием фактур, цветов, сочетаний, принтов и так далее. Так какие обои выбрать для гостиной, например?

С этим вопросом вы обязательно столкнетесь если отправитесь за такими покупками совсем не подготовленными. Но сейчас мы постараемся вам в этом помочь. Начинаем как раз таки с гостиной комнаты, так как именно это помещение является визитной карточкой всей квартиры или дома. Здесь собирается ежедневно вся семья, приглашаются гости, проходят все семейные мероприятия. Поэтому обстановка в гостиной должна соответствовать интересам, привычками уровню жизни всех членов семьи. Самую большую открытую площадь в гостиной занимают стены. Первый взгляд устремляется именно на дизайн и оформление стен, задается тон всему интерьеру. Самым распространенным вариантом отделки стен является оклейка обоями. Но все далеко не так просто. Обои сами по себе очень разнообразны по стилю, дизайну, текстуре, фактуре, да и цветовой гамме в том числе. При этом обои можно комбинировать друг с другом, использовать всяческие дизайнерские варианты вставок, технологии приклеивания (горизонтально, вертикально, комбинировано). Прогресс не стоит на месте, и помимо классических бумажных обоев набирают популярность и другие виды. Самыми надежными, долговечными являются виниловые или флизелиновые обои, которые благодаря специальному покрытию устойчивы к влаге, не впитывают запахи, пыль, а также с них без особых усилий можно удалить различные виды загрязнений, промыв их водой или губкой со специальным моющим средством. При приклеивании такого вида обоев используется именно клей для виниловых или флизелиновых обоев. Особенностью технологии является то, что клей наносится не на обои как в обычных случаях, а на стену. Затем накладываются листы обоев в плотную друг к другу. Это весьма простой и экономичный вариант преображения вашей гостиной в роскошные глубокие цвета и красивые фактуры. Одним недостатком выступает высокая стоимость таких обоев, но она вполне оправдывается высоким сроком эксплуатации, а также возможностью использовать их в дальнейшем под покраску.

Очень интересной идеей оформления гостиной является применение обоев из ткани, иначе их называют текстильные обои. Верхним слоем выступает соответственно ткань, которая обрабатывается специальным веществом, увеличивающее прочность ткани, обеспечивающее отталкивание пыли, мелких повседневных загрязнений, защиту от пропитывания различными запахами. Как правило, такие обои используются в просторных помещениях для того, чтобы подчеркнуть роскошь, богемность выбранного интерьера, изысканность вкуса. Особенно если для этих целей используются обои из шелка, бархата или льна. Применяются только натуральные ткани, экологически чистые продукты.

Достаточно популярную роль в современных тенденциях дизайна интерьера занимают стеклообои. Использование такого декоративного отделочного материала как стеклообои элегантно подчеркнуть утонченность и выдержанность интерьера в сочетании с последними новинками дизайнерского искусства. Стеклообои весьма дорогостоящее удовольствие, особенно если они от известных производителей, гарантирующих непревзойденное качество. Но положительных моментов в них намного больше. Стеклообои обладают высокой износостойкостью, не ломаются, цвет не выгорает на солнце, при этом пожарабезопасны, так как материал не горит, не выделяет никаких вредных химических веществ. Стеклообои при установке не закупориваются, что позволяет проникать воздуху, обезопасить стены от появления плесени или грибка при постоянной повышенной влажности. Таким образом, создается благоприятный внутренний климат в гостиной.

Продолжая тему экологически безопасных материалов для красивой и здоровой отделки, следующим видом привлекательных обоев для уникального ремонта рассмотри деревянные обои. Это весьма удобный и очень стильный дизайнерский прием, с простотой в уходе, широкими декоративными возможностями, простой монтажа, долговечностью и неповторимостью оформления. Однако, как и любая древесина, деревянные обои совсем не устойчивы к влаге, не переносят всяческих вредителей и насекомых.

Чтобы создать неповторимый уют и уникальный интерьер для вашей собственной гостиной существуют и свободно продаются такие виды эксклюзивных обойных идей, как жидкие обои, фотообои, обои в экостиле, настенное покрытие из фольги и многие другие. Помимо видов обоев еще и огромный ряд цветовой палитры будет представлен вашему вниманию. А здесь уж все зависит от вашего вкуса, личных предпочтений, а также поддержания единого дизайнерского стиля (минимализм, экстравагантность, классика, модерн, стиль хай-тек, барокко и другие визуальные эффекты).

Так или иначе, все зависит только от вашего личного подхода и видения будущей гостиной. Если превратить в жизнь все ваши идеи не представляется возможным, или вы просто не представляете как то сделать, то на помощь вам всегда придут специализированные организации, салоны интерьера и дизайна, профессиональные художники и дизайнеры, знающее свое дело. Но смогут красиво и правильно скомпоновать все ваши варианты и желания, а также привнесут что-то новое и более современное, которое вы могли пропустить при планировании идеального ремонта.