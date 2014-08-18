Submitted by Tania on пн, 08/18/2014 - 22:00

День рождения – это всегда особый день в жизни каждого человека. И всегда хочется поздравить именинника каким-то особенным подарком от всего сердца, особенно если виновником торжества выступает настоящий мужчина. Стандартные подарки, предлагаемые в магазинах, уже изрядно избиты своими идеями, не отличаются оригинальностью, просты и не уникальны, а также не передают всей теплоты и искренности намерения сделать исключительный знак внимания для дорогого вам человека, любимого мужчины или лучшего друга. Как-то уже совсем надоели наборы для ванны, гели для душа, бритвенные станки и их принадлежности, ручки и записные книжки, нижнее белье, кружки, пивные бокалы и стаканы для виски, и многие другие универсальные варианты подарков для сильной половины человечества, предлагаемые в магазинах, гипермаркетах, интернет-сообществах. Вот тогда и наступает самое время смастерить что-то совсем оригинальное своими руками. Подарок своими руками мужчине на день рождения всегда сможет передать ваше особое к нему отношение, огромное внимание к его натуре, характеру, привычкам, а также покажет во всей красе вашу изобретательность, развитое воображение, оригинальные навыки и умения.

Чтобы придумать идею подарка, безусловно, придется отталкиваться от привычек, повседневного образа жизни вашего мужчины. Вспомните, что обычно он делает по утрам, как собирается на работу или приходит с нее. Куда обычно отправляется первым делом, за что берется… И тогда идея подарка появится сама собой.

Вот, например, если ваш любимый и дорогой мужчина по утрам все время ищет ключи от дома, квартиры или от машины, то отличным вариантом подарка может послужить оригинальная ключница, которая будет висеть на видном месте при входе и постоянно напоминать вашей половинке о чудесной заботе и отличном внимании с вашей стороны. В продолжении этой идеи можно также сделать для него расширенный органайзер, в котором будут находиться все предметы и вещи первой необходимости: ключи, подзарядное устройство для телефона, планшета, документы, паспорт, возможно его записная книжка или визитница с необходимыми телефона. В общем, это те вещи, которыми он регулярно пользуется, а потом забывает, где оставил и приходится много времени уделять поиску важных вещей. Сделать его совсем не сложно и не займет много времени и сил. Чтобы изготовить миниатюрную версию органайзера или ключницу, можно взять:

кусочек плотной ткани, например, джинсовой или пальтовой; ножницы, простой карандаш или белый мелок, для нанесения отметок; предмет круглой формы (стакан или банка), чтобы ровно очертить окружность; швейная машинка для закрепления результата.

Как только все необходимые предметы в сборе, можно приступать к творческому процессу. Кусочки ткани вырезаем таких размеров, чтобы самый нижний был самым длинным, затем поменьше будет идти средний кусочек, и верхний размер ткани должен быть самым маленьким. Накладываем их друг на друга, но чтобы ширина у них совпадала, получится как бы лесенка. Сшиваем все кусочки вместе по боковым линиям, а также по нижней кромке каждого кусочка. Аккуратно прострачивайте на швейной машинке этот шов, чтобы он был ровный и красивый. Нитки для шва можно взять противоположные по цвету самой ткани, чтобы создать эффектный контраст. Вверху получившихся кармашков, с помощью стакана и мелка, вырезаем кружок. Благодаря этому отверстию органайзер можно будет повесить на ручку входной двери и тогда ваш любимый мужчина никогда не забудет свои важные вещи, уходя из дома. массивный расширенный органайзер на стену создается по такому же принципу, но может вмещать в себя большее количество отделений и кармашков для необходимых мелочей. Здесь уже можно на кусок большой квадратной плотной ткани нашивать кармашки различных размеров под разнообразные вещи и делать это из прозрачной ткани, чтобы сразу было видно, что и где лежит.

Если вы красиво рисуете, то обязательно порадуйте любимого роскошной картиной или даже его собственным портретом. Если же Пикассо из вас не выходит, то можно создать варианты смешных шаржей. Если не получится нарисовать самостоятельно, то в этом вам с легкостью помогут многочисленные компьютерные программы или приложения для современных смартфонов. Загружаете туда фотографию вашего настоящего мужчины и делаете из него веселого персонажа мультипликационного сериала. Распечатать фотографии и оформить их в виде легкого экскурса по самым приятным воспоминаниям вашей совместной жизни, совместного отдыха или забавных ситуаций, в которые вы с ним попадали. По такому подарку сразу будет видно, как сильно вы его любите и цените. А заодно и сами вспомните, сколько общего вас с ним соединяет, сколько радостных незабываемых моментов прожито, сколько веселых приключений вы уже преодолели. Можно даже снять видеоролик с вашими комментариями и смешными замечаниями к каждой совместной фотографии, а также миллионы слов поздравлений из различных мест, где вы ранее бывали вместе со своим заботливым мужчиной.

Идей и вариантов для оригинального подарка мужчине на день рождения может быть огромное множество. Все зависит, во-первых, от ваших собственных увлечений и хобби. Например, вы красиво шьете или вяжите, то мужчина явно не откажется от вашего собственноручного вязанного стильного шарфа, или может быть сшитого вами красивого ультрамодного чехла для планшета или ноутбука. А во-вторых, обязательно следует учесть и заветные желания или досуговые увлечения именинника, так как подарок собственно делается как раз-таки для него. Так или иначе, вы уделите немного больше времени и сил на подарок своими руками, чем просто на покупку вещи или предмета в магазине, но эти усилия непременно будут оправданы. Ведь мужчина всегда оценит оригинальность, креативность и внимательность вашей персоны к его милому и дорогому сердцу подарку на день его рождения. И обязательно отблагодарит вас таким же вниманием, заботой и любовью.