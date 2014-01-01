Submitted by Tania on чт, 08/21/2014 - 17:47

Мужчины – сильная часть человечества. Они защита, они опора, они добытчики. Уже много сотен лет они главные в семье. Что выделяет мужчин? Биологически, первичные и вторичные половые признаки (которые, кстати, сейчас есть не у всех биологических мужчин). Но все ли мужчины являются настоящими? Психология отношений мужчины, от которых надо бежать имеет несколько основных типажей. Разберемся.



Маменькины сынки

Такой тип мужчин обычно формируется в неполных семьях, когда мальчик растет с мамой. Безусловно, в первые 5-10 лет жизнь будущего мужчины неразрывно связана с мамой. Дальше у него появляются свои идеи, цели, стремления. Он становится самостоятельным и задача мамы – поддерживать его начинания и как можно больше помогать достижению личных целей. Жизни матери и сына разделяются и связывают в основном взаимопомощью и общением.

Но так происходит не всегда: случается так, что характер мамы и податливый характер сына неразрывно связываются и эта связь не разрушается практически никогда. Такой мужчина будет жить по правилам и принципам, заложенным его матерью, в любых решениях он будет советоваться только с ней. Жена и дети никогда не займут в его жизни главной роли, а его женой, скорее всего, станет копия матери, которая также будет подавлять его своим характером.



Нытики

Мужчина должен быть сильным и духом и телом. В жизни случается разное: беды, болезни, неудачи, проблемы с деньгами. Жизнь она всегда полосатая. И чтобы бы не случилось с мужчиной или с его близкими, он должен показывать силу духа и всегда искать положительные моменты.

Бывает наоборот: умный, привлекательный интересный мужчина неожиданно оказывается нытиком. В первое время знакомства он маскирует свой «ноющий» характер, а по мере сближения все начинает лезть наружу. «Я устал, у меня что-то болит, у меня ничего не получается, неудачный день, я совершил ошибку, у меня не получится, я не справлюсь, все будет плохо». Такой мужчина найдет грязь даже в самый солнечный день и может испортить самое прекрасное настроение каким-нибудь мелким комментарием вроде «а цветы то искусственные».

Нытики не всегда бывают плохими мужчинами. Им часто свойственна высокая ответственность, сила, хладнокровие в экстренной ситуации, сильный логический ум, умение руководить людьми и вести дела. Просто общение с ними склонно к негативу и «потянуть» его могут немногие.

Подлецы

Это универсальное понятие, которое проявляется почти в любой сфере в жизни: хамство, измены, воровство, «поклепы», сплетни за спиной и многие другие проявления человеческой подлости являются признаком плохого «мужчины». Особый класс – мужчины, которые в трезвом или в пьяном виде поднимают руку на детей или женщин. Это свойство автоматом вычеркивает мужчину из сильной половины человечества, так как такое поведение не является приемлемым (даже в местах не столь отдаленных, где отношения к правилам жизни совсем иные).



Самовлюбленные эгоисты

Особый класс мужчин одиночек. Они пытаются вращать мир вокруг себя, считают себя центром всего, считают, что их выбор и решение является единственно верным. Обидчивы, чужая критика вызывает агрессию, чужое решение, не совпадающее с их решением вызывает горячий спор. Практически никогда не идут на компромисс: чужое мнение их не интересует, все должно делаться так, как они считают правильным. Если их пассия принимает своевольное решение – сильно и надолго обижаются.

Такие нарциссы по жизни обычно не очень состоятельны: сильная самовлюбленность мешает обучению (речь не только о математике, а вообще о жизни). Постоянная мысль о том, что они умнее всех, мешает перенимать чужой опыт или изучать чужие ошибки. Поэтому такие люди с вполне серьезным лицом могут совершать абсолютные глупости и считать при этом, что они все делают правильно.

Почему бежать? Да даже находясь рядом, вы должны жить или по его правилам, или жить своей отдельной жизнью, пересекаясь только в том, что устраивает нарцисса.